Una nuova biblioteca per la scuola dell’infanzia di Cuvio

Venerdì 12 maggio giornata speciale per la Scuola dell’infanzia di Cuvio: verrà inaugurata la biblioteca interna della nostra scuola, nata lo scorso novembre.

Diversi testi per bimbi in età prescolare saranno disponibili, in un contesto molto vicino al gioco per chi vorrà già cimentarsi con disegni, illustrazioni e le prime parole della vita.

Un taglio del nastro importate per un nuovo ambiente nella struttura di via Erminia Maggi 4, al servizio dei bimbi della piccola comunità di Cuvio.