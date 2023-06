Appuntamento con il Cai Gallarate: una serata per conoscere l’orso

“La convivenza tra orsi e esseri umani crea conflitti non eliminabili e necessita forte impegno da parte di tutti”, questo il messaggio del docu-film “La frequentazione dell’orso” di Federico Betta (ITA, 2022) che verrà proiettato durante la serata culturale “Conoscere l’orso”, organizzata dalla Sezione CAI di Gallarate, con il patrocinio della Città di Gallarate, per mercoledì 7 giugno 2023.

Negli ultimi mesi ci si è interrogati molto sulla presenza degli orsi sull’arco Alpino, da sempre animali dal significato simbolico; l’impossibilità di controllarne i comportamenti ci mette in discussione come cittadini e come comunità nel rapporto con quello che non conosciamo. La serata divulgativa, organizzata per approfondire questa tematica e stimolare il dibattito, vuole essere un punto di incontro e approfondimento sull’orso e sui vari punti di vista di chi si trova a conviverci.

Nel corso della serata interverrà il prof. Eugenio Carlini, zoologo ed esperto di conservazione della fauna selvatica, che approfondirà il comportamento e la situazione attuale dell’orso in Italia, i motivi della sua reintroduzione con il progetto Life Ursus e darà anche qualche spunto su come comportarsi per evitare incontri spiacevoli.

Seguirà poi la proiezione del docu-film “La frequentazione dell’orso”, vincitore del premio RAI al Trento Film Festival 2023, un interessante spaccato sui vari aspetti e punti di vista di chi si trova in Trentino a convivere da vicino con gli orsi. La serata avrà luogo a Gallarate, presso la Sala Comunale Ex Scuderie Martignoni, dalle ore 21. L’ingresso è libero e aperto a tutta la collettività.