Gallarate tra Favole e Realtà: eventi per bambini e musica dal vivo per l’estate

A Gallarate arrivano gli eventi estivi: il programma si chiama “Gallarate tra Favole e Realtà”.

«Non solo un nome, ma l’obiettivo che il distretto del commercio di è dato per l’estate 2023» dice l’assessore Rocco Longobardi. «Un mix di eventi tematici con particolare attenzione alle famiglie e al pubblico più giovane».

«Durante i venerdì i bambini guidati da una mappa potranno immergersi in mondi magici e avventurosi. Non mancheranno poi, nei venerdì sera, gli appuntamenti dedicati alla musica dal vivo, alle consolle dei DJ ed agli Artisti di Strada che allieteranno il pubblico presente lungo le vie del Centro Storico di Gallarate. Con una novità in più: «Quest’anno coinvolgerà anche Piazza Risorgimento e nuovamente Piazza San Lorenzo con l’appuntamento de “La Fontana Danzante».

Il primo appuntamento sarà venerdì 16 giugno dalle ore 17.00 con “La scuola di magia senza tempo” per proseguire poi dalle 21.00 con la Street Music.

Insomma un calendario ricco di appuntamenti per tutti i gusti. Qui potete scaricare il libretto con tutti gli appuntamenti.

«Nel distretto Importante è stata anche quest’anno la sinergia e la collaborazione tra Amministrazione, Naga e Confcommercio, sia per quanto riguarda gli eventi, che per il bando vinto in Regione Lombardia che mette a disposizione 72.000 euro a fondo perduto per le attività commerciali del Distretto Urbano del Commercio» aggiunge Longobardi. Che approfitta della presentazione degli eventi per fare il punto sul bando fin qui: «Ad oggi circa il 50% dei commercianti ha richiesto il contributo. Invito quindi anche le altre attività all’interno del DUC a valutare questa opportunità».