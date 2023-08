Barca rompe gli ormeggi sulla sponda lombarda del Verbano, recuperata ad Arona

Tra le problematiche causate dal maltempo che ha imperversato negli ultimi giorni sul Verbano e nelle province circostanti anche quello delle imbarcazioni che in qualche caso hanno rotto gli ormeggi.

Nel pomeriggio di lunedì 28 il caso più eclatante: una barca a vela, che era ormeggiata in Lombardia, è stata spinta in mezzo al lago dal maltempo fino ad arrivare sulla sponda piemontese. Lo scafo di oltre sette metri con deriva fissa a bulbo si è infine arenato sui pilastri di un ristorante che si trova sulla riva ad Arona.

Per recuperare l’imbarcazione sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Arona e gli uomini della Capitaneria di Porto. La barca è stata quindi messa in salvo e, nel contempo, è stata posta in sicurezza l’area del ristorante.

Al termine dell’intervento la barca a vela è stata affidata agli esperti della vicina sede della Lega Navale Italiana di Arona.