Dall’Olanda arriva il trio d’arpe per il Ferragosto di Maccagno con Pino e Veddasca

Dopo il concerto di venerdì 11 agosto a Brezzo di Bedero continuano gli appuntamenti sul Lago Maggiore del trio d’arpe diretto da Inge Frimout-Hei del Blue Planet Harp Ensemble.

In occasione di altre due date nell’Alto Verbano, a Maccagno con Pino e Veddasca (martedì 15 agosto, ore 20 al Civico Museo Parisi Valle) e Dumenza (domenica 20, ore 17:30 alla Chiesa dei Santi Nazario e Celso), Inge Frimout-Hei si esibirà insieme ad due componenti del gruppo: Giada Masella e Kyra Frimout.

In scaletta nei due concerti alcuni grandi classici di Handel, Satie o la Carmen di Bizet e composizioni originali di Frimout-Hei come Blue Planet e Whispering Caves. La prima di quest’ultima brano, Whispering Caves, fu rappresentata nelle cave di tufo di Valkenburg con un gruppo di oltre trenta arpisti. Per l’occasione il concerto del Blue Planet Harp Ensemble, che nel 2016 ha partecipato a Holland’s Got Talent, fu trasmesso dal canale nazionale olandese Nos.

Blue Planet Harp Ensemble

Inge Frimout-Hei si è diplomata al Conservatorio Reale di Den Haag. Comporre musica per arpa è la sua grande passione. Ha scritto diversi assolo per arpa come: ‘Blue Dream World’, ‘Planetary Impressions’, ‘Mont-Saint-Michel’ e ‘Jacobite Train’. Per il concorso nazionale ‘Rosa Spier Harp Concours’ ha composto la suite ‘Melrose’. In tempo di Covid ha registrato l’album ‘Pool Night on the Moon’ insieme ai gli Max e Kyra.

Kyra Frimout frequenta dall’età di quindici anni il programma di formazione dei giovani talenti del Conservatorio Reale di Den Haag. Quest’anno si è diplomata con successo in arpa da Ernestine Stoop, e ha completato il suo studio minore di canto con Catrin Wyn-Davies.

Giada Masella ha studiato comunicazione in Eindhoven e ha completato il suo minor al Conservatorio di Tilburg da Ernestine Stoop. Insieme al Blue Planet Trio d’Arpe si esibisce per la quinta volta nei concerti estivi in Italia.