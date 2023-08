Festa dei formaggi e vini varesini a Cuasso al Monte

Formaggi e vini della Provincia di Varese vi aspetteranno sabato 19 agosto a partire dalle 16 a Cuasso al Monte, presso gli orti al parco murante.

L’evento sancisce una bella collaborazione tra il Comune di Cuasso al Monte e Slow food, il movimento internazionale fondato nel 1986. Slow Food è impegnato a promuovere il diritto al piacere e a un cibo buono, pulito e giusto per tutti, come parte della ricerca della prosperità e della felicità per l’umanità attuale e futura e per l’intera rete del vivente.

L’evento si terrà in una bella cornice, gli orti collettivi bio, che ben si allineano alla filosofia di slow food, il fiume mirante che scorre accanto, la grande contadina realizzata da Gigio Maiorana con le liane del bosco.

Alle 18 saranno previsti laboratori di degustazione di formaggi e vini della zona nord di Varese e la presentazione del progetto “Ridi Varese”.

Saranno circa una decina i produttori di agricoltura sostenibile che seguono i dettami di Slow Food, buono pulito e giusto, presenti a Cuasso sabato 19 agosto. Un modo per avvicinarsi al nostro territorio e tutelarlo, portando alla luce prodotti tipici ed autoctoni.