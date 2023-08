Interpretando suoni e luoghi a Viconago: “Splendori del barocco” tra affreschi e melodie antiche

Tradizionale appuntamento di agosto della rassegna “Interpretando Suoni e Luoghi” sul territorio della Comunità Montana del Piambello promotrice della rassegna con Comunità Montana Valli del Verbano. Domenica 20 agosto ad ospitare il concerto “Splendori del Barocco” sarà il piccolo borgo di Viconago, comune di Cadegliano, nella Chiesa di S. Antonio, monumento arcaico tra i più interessanti del Varesotto.

Di epoca romanica, risalente al secolo X -XI, la chiesetta è una delle meraviglie da scoprire e ancora da valorizzare, annoverata tra i monumenti tutelati dalla Sovrintendenza dei Beni culturali, e gode di un bellissimo panorama sul lago Ceresio. L’originale struttura architettonica mette in risalto le modifiche apportate nei secoli nelle sue tre fasi costruttive: pre romanica, romanica e rinascimentale. Il monumento è interamente decorato da vari cicli di affreschi.

DUE MAESTRI: PADRE E FIGLIO

Ad esibirsi, domenica 20 agosto alle ore 21, il duo composto da padre e figlio: Michele Croese al clavicembalo e il giovane talento Francesco Croese al violino. Il concerto “Splendori del Barocco” prevede brani di Johann Sebastian Bach, Alessandro Marcello e Giuseppe Tartini.

Michele Croese diplomato presso il conservatorio “Paganini” di Genova in pianoforte organo e composizione organistica e clavicembalo con il massimo dei voti e la lode, ha tenuto, nel corso degli anni, numerosi concerti, in qualità di solista, accompagnatore e direttore, per varie associazioni, in Italia e all’estero. Cura la direzione artistica del Festival organistico internazionale “Agati in concerto” e della rassegna di musica classica “Al lume delle stelle”. Unisce all’attività musicale la ricerca su letteratura e musica ed è attualmente docente di storia della musica presso il conservatorio “Paganini” di Genova.

Francesco Croese nato nel 2003, ha iniziato lo studio del violino nel 2010 e presso il conservatorio “Paganini” di Genova ha conseguito nel 2023 il diploma accademico di primo livello in violino con il massimo dei voti e la lode. Ha conseguito premi ii concorsi nazionali ed internazionali. Come violinista solista e membro di ensemble cameristici si è esibito in numerosi concerti, nell’ambito di festival musicali nazionali e internazionali.