A Castiglione Olona “Il te con l’autore” con Tiziana Viganò

A Castiglione Olona uovo appuntamento con il ciclo Il te con l’autore dell’associazione Borgo Antico.

Domenica 24 settembre, alle 16, al caffè Lucioni Tiziana Viganò presenta il suo romanzo “Quando il delitto è arte”, pubblicato da edizioni Golem.

Tiziana Viganò è appassionata di arte, ha lavorato nel campo della psicologia e della medicina naturale, approfondendo il rapporto tra mente e corpo. Opera anche da volontaria nel sociale con una particolare attenzione alle donne. Da questi ambiti ha saputo trarre ispirazione per le sue storie che nascono da situazioni vere in cui le figure femminili sono spesso tinteggiate tra luci ed ombre. Ha scritto numerosi romanzi e racconti ed ha anche gareggiato con successi in diversi concorsi letterari.

Ingresso libero