A Comabbio in mostra le illustrazioni di Fabio Sironi

L’associazione Il Borgo di Lucio Fontana organizza a Comabbio “Parade”: una mostra dedicata alle illustrazioni di Fabio Sironi. L’inaugurazione dell’esposizione è sabato 23 settembre alle 18 in sala Lucio Fontana.

«Parade – spiegano gli organizzatori – è un percorso dell’artista milanese che presenta una selezione di lavori che vanno dalla lunga collaborazione con il Corriere della Sera all’illustrazione dei classici della letteratura come Pinocchio e Il mastino dei Baskerville, dalla caricatura, al ritratto, fino ad arrivare ai dipinti, ai collage, alle opere digitali, al video e alla performance».

La mostra ha ricevuto il patrocinio del Comuna di Comabbio e proseguirà fino all’8 ottobre con il seguente orario: sabato e domenica dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.30. L’ingresso è libero.

Fabio Sironi, milanese. Illustratore, caricaturista, ritrattista per l’editoria. Ha pubblicato fra gli altri su Il Giorno, La Domenica del Corriere, Playboy, Capital, Humor Graphic, La Rivista dei Libri/ The New York Review of Books, Nigrizia, The Times. Rilevante la sua lunga collaborazione iniziata nel 1987 con il Corriere della Sera e sulle cui pagine ha “reinventato” il disegno di reportage. A tal proposito si ricordano il processo di Cogne e i viaggi insieme a Ettore Mo. Premio Unicef 1992 per l’illustrazione alla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna. Nel 2008 ha illustrato la Costituzione italiana in occasione della mostra “ Il sorriso graffiato “ al castello di Ussel ( Chatillon ). Dal 2016 è impegnato nel progetto Teatro Fracking che vede l’ incontro tra pittura, musica e video nel segno della performance. Per Luni editrice ha illustrato nel 2020 Le avventure di Pinocchio. Sempre per la stessa casa editrice nel 2022 ha pubblicato Cento volti delle parole, selezione di cento ritratti di personaggi della letteratura e nel 2023 “ Il mastino dei Baskerville “ dal romanzo di A.C.Doyle.