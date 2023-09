A Corgeno il primo il Galà dello sport

Due giorni per celebrare lo sport e provare le attività sportive praticate sul territorio dei Laghi di Comabbio e di Monate

A Vergiate si celebra il Galà dello sport. I Comuni di Cadrezzate con Osmate, Comabbio, Mercallo, Ternate, Travedona Monate, Varano Borghi e Vergiate si danno appuntamento sabato 9 e domenica 10 settembre con un appuntamento tutto dedicato agli atleti e alle società sportive del territorio.

La manifestazione comincia sabato alle 21 alla palestra di Cimbro con la premiazione degli atleti e delle società sportive del territorio della Terra dei due laghi (riconosciuta come Comunità europea dello sport 2024).

Domenica, dopo la cerimonia di apertura alle 10.30 e per tutta la giornata fino alle 18, si possono provare gli sport praticati dalle società sportive del territorio. Per partecipare a tutte le attività (e provare a completare il passaporto dello sportivo) è sufficiente avere una maglietta e un paio di scarpe da ginnastica. Alla manifestazione è presente anche lo stand gastronomico e giochi gonfiabili per i più piccoli.