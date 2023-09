A Montegrino un fine settimana con la Festa contadina

Da venerdì 8 settembre a domenica 10 buon cibo, musica, battesimo della sella ed esposizione di rapaci per la quinta edizione dell’evento organizzato dalla Pro Loco

Nel cuore della Località Laghetto, nel suggestivo scenario di Montegrino, si terrà la quinta edizione della Festa Contadina organizzata dalla Pro Loco Montegrino. Un appuntamento imperdibile per gli amanti delle tradizioni rurali, della buona musica e della genuina cucina locale.

Venerdì 8 Settembre: gusti e note locali

La festa comincia venerdì 8 settembre con l’apertura delle cucine alle ore 19:30. Un’occasione per assaporare le prelibatezze della cucina tradizionale montegrinese. Alle 21:00 il palco si accende con la musica live di Gio Desfaa.

Sabato 9 Settembre: spettacoli e musica

Il sabato sarà una giornata intensa e ricca di eventi. Le cucine apriranno nuovamente alle 19:30, ma prima di gustare le prelibatezze locali, sarà possibile assistere a spettacolari esibizioni di falconeria ed equestri a partire dalle ore 18:30. In serata, alle 21:00, musica live della Telesuono Band.

Domenica 10 Settembre: tradizione e divertimento

La domenica è dedicata alla tradizione e al divertimento per tutta la famiglia. Per l’intera giornata, sarà possibile partecipare al “Battesimo della Sella” con cavalli ed esposizione di rapaci. Le cucine apriranno alle 12:00. Nel pomeriggio, a partire dalle 16:00, sarà possibile scoprire il mondo dei caprini con sessioni didattiche e dimostrazioni di mungitura e preparazione del formaggio, un’esperienza educativa e gustosa per grandi e piccini. La serata si concluderà con un tributo agli 883, a partire dalle ore 20:30.

La prenotazione dei tavoli non è obbligatoria

Durante tutto il weekend ci sarà la possibilità di esplorare un percorso tra animali e prodotti locali. Un’opportunità per immergervi nella natura e scoprire le bontà del territorio di Montegrino.