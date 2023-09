Al Lux di Busto “Quello che gli altri non vedono”, il film girato nel Varesotto

Dopo la prima al cinema Miv Multisala Impero di Varese, è la volta di Busto Arsizio. Il film nato e prodotto nel Varesotto dal titolo “Quello che gli altri non vedono” verrà proiettato il 15 settembre alle 20.30 al Cinema Lux.

Diretto da Federica Crippa e prodotto da Cactus Production, in coproduzione con Independent Movie Productions e in collaborazione Kravefilms, è stato girato in pochi giorni tra Busto e Lugano. “Quello che gli altri non vedono” è un’opera cinematografica straordinaria che sfida le convenzioni classiche del cinema, raccontano i produttori. Girato completamente in piano sequenza e in soli 4 giorni, il film vede protagonisti 6 amici che si ritrovano a casa di uno di loro per passare una serata tranquilla. La comparsa di un nuovo gioco da tavolo rivoluzionerà l’andamento della storia.

Nel cast Simone Murru, Gabriele Migliavacca, Noemi Bertoldi, Sara Marconi, Fabrizio Rocchi e Michele Piccolo. La serata premiere sarà ancora più speciale grazie alla presenza degli attori sul red carpet e alla possibilità di interagire con il cast e la regista dopo la proiezione del film. Inoltre, riserveremo una sorpresa speciale per tutti i presenti: la visione del backstage e dei divertentissimi bloopers.

Luogo: Cineateatro Lux a Busto Arsizio

Data e Ora: 15 settembre alle 20:30

Il trailer:



La premiere a Varese: