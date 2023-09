Il 9 settembre da Sbevizzola è Wild West party

Serata a ingresso gratuito immersi nell’atmosfera del vecchio west per salutare l’estate

Sabato 9 settembre SBEVIZZOLA con il suo grande parco in via Locatelli 5 a Vizzola Ticino, accanto all’aeroporto di Malpensa vi aspetta dalle ore 18.00 per una serata

WILD WEST PARTY

per salutare le feste serali d’estate e darvi appuntamento la domenica a pranzo con una rassegna gastronomica da leccarsi i baffi.

Una serata a ingresso gratuito immersi nell’atmosfera del vecchio west.

Troverai buon cibo con un menu a tema su prenotazione e divertimento, musiche e balli country grazie alla collaborazione con i Chaltrones Original Country.

I Cowboy e le Cowgirl potranno cimentarsi con il tiro a segno.

Per info e prenotazioni chiamare o inviare un messaggio Whatsapp al numero 393478923050, oppure scrivere a sbevizzola@gmail.com

Dress Code western: cowboys and cowgirls, sceriffi, indiani, nordisti, sudisti, messicani, ballerine da saloon.

Proposta gastronomica per il pranzo della domenica a settembre (su prenotazione)

LA PROPOSTA GASTORNOMICA

Domenica 10 settembre polenta e bruscitt (seguendo la ricetta del magistero)

Domenica 17 settembre trippa alla milanese

Domenica 24 settembre Casoeula

Domenica 1 ottobre mondeghili vs polpette calabresi