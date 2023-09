Una giornata a Comonext (Lomazzo) dedicata agli incentivi alle imprese

Smart & Start Italia, Brevetti+ e Nodes sono le sigle dei progetti di finanziamento rivolti alle startup e alle Mpmi (Micro Piccole Medie Imprese) che verranno presentati a ComoNExT – Innovation Hub giovedì 14 settembre nel corso dell’evento “Finanziamenti per progetti d’innovazione”. Durante i lavori, che si svolgeranno esclusivamente in presenza all’auditorium di ComoNExT a partire dalle ore 10, verranno illustrate le finalità dei finanziamenti e le modalità di accesso.

La partecipazione all’incontro è gratuita, l’iscrizione è obbligatoria: www.comonext.it L’incontro di giovedì 14 settembre sarà arricchito dalla testimonianza di Nicola Renato De Carlo, founder della startup Tutornow incubata a ComoNExT, e si concluderà con una sessione di incontri one to one per le imprese interessate ad approfondire i finanziamenti più idonei ai propri progetti di investimento, con una prima valutazione da parte del team Innovation Financing di ComoNExT. ComoNExT – Innovation Hub gioca un ruolo di primo piano nell’attività di affiancamento e supporto alle imprese nella fase di stesura dei progetti da candidare, sui bandi per ottenere i finanziamenti e lungo tutto il percorso di sviluppo tecnico dei progetti stessi, grazie alle competenze che è in grado di fornire per la loro realizzazione tecnica, fino alla fase conclusiva di rendicontazione.

IL RUOLO DI COMONEXT

«ComoNExT, risponendo alla sua mission di promotore dell’innovazione per lo sviluppo di imprese e territorio – dice Stefano Soliano, direttore generale di ComoNExT – Innovation Hub e ceo di C.NEXT spa – ha acquisito negli anni grandi capacità di gestione degli strumenti di finanza agevolata. Questo ci consente di supportare le imprese sia dal punto di vista dello sviluppo tecnico dei progetti di innovazione, ma anche nella gestione burocratica dei bandi – regionali, nazionali, europei – attraverso i quali le imprese possono ottenere finanziamenti anche importanti».

BANDI E INCENTIVI

In occasione dell’incontro verranno in particolare approfonditi tre canali di finanziamento a disposizione di startup e mpmi in questo periodo e nei prossimi mesi. Smart & Start Italia è l’incentivo promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy gestito da Invitalia per sostenere la nascita e la crescita delle startup innovative, di team di persone fisiche e società estere con sede operativa in Italia. La misura, che sarà presentata durante l’evento da Fabio Comi, finanzia progetti di investimento ad alto contenuto tecnologico innovativo (economia digitale, intelligenza artificiale, blockchain e Internet of things) tra i 100.000 e 1,5 milioni di euro e agevola anche programmi per la valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica e privata inclusi i brevetti. L’incentivo è a sportello: non ci sono graduatorie né scadenze. Le domande sono esaminate entro 60 giorni, in base all’ordine di arrivo.

Brevetti+ è, invece, uno strumento di finanziamento per microimprese e PMI, anch’esso di Invitalia, che ripartirà il 24 ottobre 2023 e grazie al quale potranno essere valorizzati i brevetti più attuali e i progetti più qualificati che derivano dai risultati della ricerca pubblica e privata. Brevetti+, che conta su una dotazione di 20 milioni di euro, è finalizzato all’acquisto di servizi specialistici per la valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato, finanziando la progettazione, l’ingegnerizzazione, l’industrializzazione, l’organizzazione, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico. Le agevolazioni prevedono un contributo a fondo perduto fino a un massimo di 140.000 euro che non può superare l’80% dei costi ammissibili.

Anche i bandi Nodes, a partire dal 1° settembre al 31 ottobre saranno a disposizione delle Micro, piccole e medie imprese (MPMI) , l’ecosistema dell’innovazione finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per supportare la crescita sostenibile e inclusiva nel campo della “doppia transizione”: digitale ed ecologica.

In questo caso, alle imprese è data l’opportunità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di progetti riconducibili a sette aree tematiche: Aerospace; Green Technologies; Turismo-Cultura-Moda sostenibile; Montagna digitale e sostenibile; Industria della salute e Silver Economy; Agroindustria Primaria e Secondaria. I territori interessati dai bandi Nodes sono: le regioni Piemonte e Valle d’Aosta; le province di Como, Lecco (solo spoke 3, Turismo Cultura Moda sostenibile), Varese, Pavia e Cremona (solo spoke 6, Agroindustria Primaria e Secondaria).