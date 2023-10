A Castellanza due appuntamenti culturali sul rapporto uomo-ambiente

In questa settimana Castellanza ospita due interessanti serate culturali dedicate al rapporto uomo-ambiente

GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2023, ORE 21, VILLA POMINI, INGRESSO LIBERO

A corredo della mostra S.C.O.S.S.A. dedicata ai temi ambientali l’Associazione Artistica Legnanese e il Centro Artecultura Bustese propongono una conferenza su: Il Giardino di Derek Jarman con Roberto Ferdani accompagnato da Chiara Lyuz Bertolaso, musicista e terapeuta del suono. Il regista Derek Jarman, dopo aver scoperto di aver contratto l’Hiv, comprò una casa sul promontorio di Dungeness, in Inghilterra, vicino a una centrale nucleare. Dove nessuno pensava si potesse fare crescere alcunché, Jarman iniziò a coltivare un

giardino…

VENERDÌ 6 OTTOBRE 2023, ORE 21, BIBLIOTECA CIVICA, INGRESSO LIBERO

Nell’ambito della mostra La memoria del fiume di Paolo Minioni allestita in Biblioteca civica per la Rassegna Della Natura e dell’Arte promossa da Cristina Moregola Gallery, A&A Studio Legale, Fondazione Bandera per L’Arte e Comune di Castellanza, il Circolo Legambiente BustoVerde propone un incontro sul tema: All you need is less

Interventi di: Luisa Ghianda, psicologa: Perché compriamo più di quello che ci serve Marinella Correggia, giornalista: Rifiuti addio, perché prevenire è meglio che riciclare Marco Zanini, architetto: Città come miniere – Cultura del riuso in architettura Modera Paola Gandini, Presidente Circolo Legambiente BustoVerde