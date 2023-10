Al Campus Elmec Informatica torna Cyber Things

Torna Cyber Things, alla scoperta del SottoSopra digitale. Appuntamento mercoledì 18 ottobre alle 10 al Campus Elmec Informatica.

Quest’edizione esplorerà la complessa interazione tra mente umana e tecnologia, tra dinamiche legate all’individuo e dinamiche legate alle soluzioni di cyber attacco.

La sicurezza informatica richiede una presa di coscienza a doppia dimensione che non può più essere rimandata, poiché la sfida per la protezione della nostra realtà contro chi tenta di appropriarsene è inevitabile.

Ecco perché affronteremo la dinamica della mente umana nel suo lato oscuro ed indagheremo le tecnologie nelle nuove versioni e minacce, approfondendo un cambiamento che coinvolge confini prima inesplorati.

Scopriremo i lati nascosti della psiche umana e delle ultime tecnologie d’attacco per proteggere i loro processi più vulnerabili.

L’uomo e la tecnologia sono sempre più in simbiosi e a volte le tecnologie prendono il sopravvento… o siamo sempre noi umani a essere le menti criminali? È proprio quello che indagheremo con il criminologo più famoso d’Italia, Massimo Picozzi, che ci guiderà nella mente dei cyber criminali.

PARTECIPA ALL’EVENTO

Durante l’evento Cyber Things potrai inoltre ascoltare le testimonianze di speaker d’eccezione, moderati dal giornalista Marco Lorusso, con i quali esplorerai: come il fattore umano può essere sfruttato per attaccare un’azienda insieme a uno degli esponenti della più grande community hacker in Italia. Come le aziende possono fare community su temi security a cura di un’informatica e giornalista. Come la tecnologia diventa il mezzo per nuocere alle persone a cura di Polizia Postale. L’elaborazione di una strategia di squadra per creare la difesa a cura di uno sportivo del mondo del basket.

Come è cambiata la concezione della cybersecurity nel corso degli anni a cura del CIO di un’azienda. Le testimonianze del SottoSopra a cura della casa editrice Emons Libri&Audiolibri.

SCOPRI GLI OSPITI