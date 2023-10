Al teatro San Luigi di Somma Lombardo va in scena “Note di tango”

L’appuntamento è per sabato 14 ottobre alle ore 20 e 30. Uno spettacolo di danza, canto e recitazione sul tango argentino

Sabato 14 ottobre ore 20,30, si terrà al teatro auditorium “San Luigi” di Somma Lombardo, in via Mameli 67, “Note di tango”, uno spettacolo di danza, canto e recitazione sul tango argentino.

È un viaggio nella memoria e nell’attualità di una forma d’arte ormai riconosciuta come “patrimonio dell’umanità”, espressione della cultura popolare argentina che tutto il mondo ha fatto propria. Questo spettacolo vuole avvicinare il pubblico di ogni età al tango argentino e lo fa con garbo, raccontandone suggestioni e sentimenti.

Sulla scena la Compagnia di recente formazione “Quelli di Piazza Motta”, nata fra gli iscritti a VareseCorsi e Il Cavedio: con la direzione artistica dei maestri Santiago Victor Mazza e Luisa Taberini, attori, ballerini e cantanti racconteranno storie dei nostri giorni e del passato scritte da Eugenio Pignatale.