Arte e musica si uniscono nella chiesa di Santa Maria Annunciata a Brunello

Sabato 21 ottobre ARTandCHARITY Odv, in collaborazione con ArtistaOnLine, in occasione della IV edizione della rassegna “Reviviscenze Musicali” e nello spirito che la contraddistingue “un abbraccio tra Arte e Musica”, apre la mostra collettiva d’arte “Gli artisti si raccontano” presso le ex cascine della chiesa di S. Maria Annunciata (sec. XIV) a Brunello (via Santa Maria).

La mostra intende coniugare e valorizzare la creatività e le arti creando uno stretto connubio con la musica.

Espongono:

Chiara Bazzocchi, Daniela Biella, Manuela Codazzi, Adelia De Padova, Giovanni Della Rosa, Jimi Gazzosa, Bruno Roberto Greco, Enrico Milesi, Carolina Pelosi, Paolo Repetto, Virgilio Rovani, Giovanni Tommasi, Riccardo Vignati.

Le opere saranno esposte dal 21 al 29 ottobre dal martedì al venerdì ore 15:00 alle 19:00, sabato e domenica ore 10:00-12:30/15:00-19:00

Sabato 28 ottobre alle ore 21:00 nella adiacente Chiesa di Santa Maria Annunciata si svolgerà il concerto “Omaggio a Rachmaninov” con il M° Carlo Levi Minzi (pianoforte).

Ingresso libero e ampio parcheggio gratuito