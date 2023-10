Come pulire e mantenere gli infissi in PVC nel modo giusto

Gli infissi in PVC sono sempre più diffusi non soltanto perché più economici rispetto ad altre soluzioni, ma anche e soprattutto grazie a diverse loro caratteristiche che li rendono una scelta ideale in qualsiasi contesto abitativo, sia classico che moderno.

Garantiscono per esempio un ottimo isolamento acustico e un notevole isolamento termico. Quest’ultima caratteristica è molto importante anche nell’ottica della sostenibilità ambientale. Peraltro, gli infissi di ultima generazione, come quelli proposti da deceuninck.it, azienda leader del settore, hanno al loro interno una speciale fibra di vetro (ThermoFibra) che conferisce loro una maggiore resistenza e una migliore capacità di isolamento termoacustico.

Disponibili ormai in una vastissima gamma di colori, gli infissi in PVC hanno anche il notevole pregio di richiedere una manutenzione limitata. Questo però non significa che gli aspetti della manutenzione e della pulizia debbano essere totalmente trascurati. Ecco dunque qualche consiglio in proposito.

Infissi in PVC: qualche consiglio sulla pulizia e sulla manutenzione

Gli infissi in PVC sono elementi che garantiscono una notevole durata nel tempo (alcuni decenni) anche con manovre di manutenzione limitate.

La formazione di polvere è un fenomeno del tutto normale. Questa può essere facilmente rimossa utilizzando semplice un panno molto morbido (va benissimo anche un panno cattura-polvere). È importante non esagerare con lo strofinamento per evitare graffi.

Una volta rimossa la polvere si può effettuare alla seconda fase della pulizia. Una miscela spesso consigliata per detergere gli infissi è quella composta da un quarto di aceto bianco e tre quarti di acqua tiepida. Si versa il liquido in uno spruzzino e poi si nebulizza la miscela sugli infissi. Si attendono 3-4 minuti dopodiché si passa un panno morbido inumidito leggermente.

Si tenga presente di rimuovere con delicatezza anche gli eventuali detriti di sporco dai fori presenti nel telaio degli infissi. Sono piccoli forellini che servono per lo scarico dell’acqua. Una cosa da evitare sono le spazzolature.

Annualmente è necessario provvedere a una manutenzione delle serrature e delle guarnizioni a tenuta stagna. Le aziende che commercializzano gli infissi forniscono in genere anche appositi kit di manutenzione specificamente per le parti degli infissi che sono più difficili da pulire.

Manutenzione e pulizia degli infissi in PVC: quali prodotti non devono essere usati?

Una pulizia periodica degli infissi e una manutenzione annuale di guarnizioni e serrature sono sufficienti a mantenere in ottimo stato gli infissi. L’importante è tenere presente che il PVC, pur essendo un materiale piuttosto resistente, può essere danneggiato da detergenti aggressivi. È quindi consigliabile evitare detergenti quali ammoniaca, alcol, acetone, candeggina, trementina, spirito bianco o detergenti a base di fluoruri o acido fluoridrico. L’utilizzo di queste sostanze potrebbe infatti corrodere la superficie dell’infisso.

Analogamente è consigliabile evitare di utilizzare spugnette abrasive, pagliette metalliche, raschietti e in generale qualsiasi strumento metallico. Nel caso di macchie ostinate si può lasciare agire per più tempo la miscela di acqua e aceto bianco. Con un po’ di pazienza si riuscirà a pulire perfettamente l’infisso. Eventualmente si può ricorrere a prodotti sgrassanti non aggressivi o, al limite, una piccolissima quantità di detersivo liquido per piatti.