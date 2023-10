Erika Papa è la nuova segretaria del circolo Pd di Luino

E’ Erika Papa, attuale consigliera luinese, la nuova segretaria del Pd a Luino. Eletta domenica 1 ottobre dal circolo del Partito democratico cittadino, Papa ha sostituito Giorgio Ferri, alla guida del Pd luinese dal 2018.

«Il nostro territorio è stato per decenni governato da sindaci e giunte di orientamenti di destra e questo sembrava un trend impossibile da cambiare. Ma con le elezioni del 2020, si cambia tendenza – ha detto Papa -. La lista civica, Proposta per Luino, costituita da persone con valori molto vicini al Partito Democratico, riesce a primeggiare e a guidare il paese in questi anni. Anche le elezioni regionali hanno dimostrato che il Partito Democratico deve avere voce nella gestione della città perchè tanti lo chiedono e lo pretendono. Per questo è importante continuare a tenere viva la nostra sede e dare anche nuova linfa e nuove energie in vista delle prossime elezioni europee e delle comunali del maggio 2026. Sarà fondamentale – ha aggiunto – creare una rete tra i circoli viciniori per promuovere l’attenzione su temi che colpiscono il territorio in modo più ampio come ospedale, il cambiamento climatico, il dissesto idrologico, frontalierato, difesa dei diritti. Tutto ciò per ottimizzare l’uso delle forze presenti in eventi di elevata visibilità. Questo con lo scopo di costruire una comunità aperta che apre dibattiti che possano interessare l’intera collettività e a cui le persone possano riconoscersi in termini di valori e principi con lo scopo di aumentare i consensi e il tesseramento».