Il giallo di Riccardo Landini protagonista dell’Incontro con l’autore a Inarzo

Un viaggio nella carriera letteraria di Riccardo Landini, scrittore emiliano noto per le sue opere nel genere giallo: una serata speciale, dove l’autore stesso guiderà gli ascoltatori attraverso il labirinto delle sue creazioni letterarie. L’evento, moderato da Emiliano Pedroni, si svolgerà giovedì 12 ottobre alle 21:00 presso il Salone dell’oratorio, Via Vanetti 5, Inarzo, con ingresso libero.

Una carriera iniziata con “E verrà la morte seconda”

Riccardo Landini ha fatto il suo esordio nel mondo della letteratura nel 2009 con il suo primo romanzo, “E verrà la morte seconda”. Quest’opera ha catturato l’attenzione della stampa, inclusi prestigiosi giornali come Repubblica e Carlino, oltre a guadagnarsi il favore dei lettori.

Negli anni successivi, Landini ha continuato a stupire il pubblico con una serie di racconti e romanzi nel genere giallo. Le sue opere sono state pubblicate da case editrici rinomate come Mondadori, Cordero, Eclissi e molte altre. L’autore ha dimostrato di possedere un talento innato nel creare storie ricche di suspense e mistero, mantenendo i lettori con il fiato sospeso fino all’ultima pagina.

La quadrilogia di “Il primo inganno”

Per la casa editrice Cento Autori, Landini ha dato vita alla quadrilogia di “Il primo inganno”, composta da “Il primo inganno”, “Non si ingannano i morti”, “Ingannando si impara” e “Senza trucco, senza inganno”. Questi romanzi sono diventati dei veri e propri pilastri del genere giallo, guadagnandosi un posto speciale nei cuori dei lettori appassionati.

Best seller con Newton Compton

Nel 2019, Landini ha sfondato nel panorama letterario italiano con il suo romanzo “Il giallo di via San Giorgio”, che è diventato uno dei best seller dell’anno. Questo romanzo ha inaugurato una serie di successi che include titoli come “Il giallo della villa abbandonata”, “Segreti che uccidono” e, più recentemente, “La strana morte di Alessandro Cellini”. Oltre alla sua carriera di scrittore, Riccardo Landini è anche il Direttore artistico di Taro Noir, una rassegna di scrittori del genere giallo da lui creata per il Comune di Borgo Val di Taro.

“L’ingannevole fascino del passato”

Durante la serata, Landini presenterà anche della sua ultima opera, “L’ingannevole fascino del passato”, pubblicata da Laurana Editore. Sarà un’occasione unica per scoprire le ultime evoluzioni del suo stile narrativo e per esplorare il mondo di suspense e mistero.