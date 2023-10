Il Mercato del Giusto “inperfetto” torna a Castello Cabiaglio

Torna il Mercato del Giusto iNperfetto di Castello Cabiaglio con la Comunità in Festa, un evento speciale per celebrare i dieci anni di vita del Condominio Solidale di Casa Betlem

Anche questo mese torna il Mercato del Giusto iNperfetto di Castello Cabiaglio con la Comunità in Festa, un evento speciale per celebrare i dieci anni di vita del Condominio Solidale di Casa Betlem. Una giornata -quella dell’8 ottobre- tutta dedicata al tema della condivisione di spazi, sogni, risorse ed energie e dei tanti modi di intendere e fare comunità. Si parte dal mattino con l’intervento degli studenti del Liceo Manzoni sul tema “Tante comunità per una comunità”, seguito dalla presentazione del progetto di Cohousing del gruppo CoHabitat.Va con il loro percorso di progettazione partecipata partendo dai bisogni e puntando a costruire modelli di vita sostenibili a livello ambientale, sociale ed economico.

Gli spazi del Condominio Solidale ospiteranno la ristorazione a cura dell’aps Il Bosco Verde, canti di musica popolare ed un caffé di comunità per conoscere chi vive in questa realtà. Mattina e pomeriggio i più piccoli troveranno laboratori creativi a loro dedicati organizzati dalla Coop sociale onlus Bosco Verde. Tra le vie del borgo espositori, produttori locali e artigiani coloreranno coi loro prodotti questa domenica autunnale, oltre ai profumi del vin brulé e delle castagne preparati dai genitori del progetto pedagogico La Tana Piripù. Come sempre musica in piazza, con il pop-rock de The Poor Devils.

Conclude la giornata la proiezione del documentario “We The Power – Il futuro dell’energia è delle comunità energetiche” presso la sala polivalente, organizzata dal gruppo di lavoro CERS (comunità energetiche rinnovabili e solidali) di Castello Cabiaglio.

Ecco il programma

Ore 10:00 – Apertura Mercato

Ore 10:30 – Piazza IV Novembre

Tante Comunità per una Comunità – a cura degli studenti del Liceo Manzoni di Varese

Presentazione progetto Cohousing in provincia di Varese – a cura di Cohabitat.va

Presso Casa Betlem – 2013-2023: 10° anniversario ripartenza del Condominio Solidale

A cura di Condominio Solidale Betlem, II Bosco Verde-APS, Coop Bosco Verde:

Ore 10:30 – Laboratorio creativo per bambini

Ore 12:00 – Aperitivo

Ore 12:45 – Stand gastronomico e canti popolari con le Sorelle Borromee

Ore 14:00 – 10 (+11) anni di condominio solidale

Ore 14:30 – Caffé in comunità

Ore 14:30 – Laboratorio creativo per bambini

Ore 15:00 – Piazza IV Novembre – “The Poor Devils” – concerto pop-rock

Ore 16:15 – Sala Polivalente – “We the power” – II futuro dell’energia è delle comunità energetiche – proiezione a cura del gruppo di lavoro CERS con il contributo di CO-Energia