The Beetools ricordano i Fab Four a Comabbio

Domenica 22 ottobre alle ore 20.30, nella Sala Lucio Fontana di Comabbio. Verrà presentato un suggestivo spettacolo storico-musicale che celebra il gruppo dei Beatles, portavoce e icona della storia musicale e sociale degli anni Sessanta.

Lo spettacolo, organizzato dall’associazione Il Borgo di Lucio Fontana, comprenderà musica, aneddoti e curiosità, per ripercorrere la vita e le vicende dei “Fab Four”. La storia verrà raccontata da Marco Tamborini, cultore dei Beatles, invece la musica sarà eseguita da The Beetools, duo formato da Ivan Cappelletti e Nicola Della Pepa. I due hanno saputo riarrangiare in modo originale e raffinato quei brani immortali che hanno segnato indelebilmente la musica contemporanea.

Lo spettacolo sarà diviso in due parti, la prima: 1962-1965, Dagli esordi al successo; la seconda: 1966-1970, Dalla maturità allo scioglimento, accompagnato da proiezioni di immagini, video e, in sala, da poster d’epoca, e memorabilia beatlesiane per far rivivere al meglio la magica atmosfera creata dai Beatles negli anni Sessanta. Due ore di musica trascinante, storie inaspettate e tanta passione.