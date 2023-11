A Comabbio ripartono gli incontri di Manga Ward con “Ereased”

L’appuntamento è venerdì 17 novembre in Sala Lucio Fontana

A Comabbio riprende Manga Ward: la rassegna dedicata al fumetto giapponese. Protagonista dell’ottavo incontro in programma in sala Lucio Fontana venerdì 17 novembre alle 20.30 sarà Ereased di Kei Sanbe.

Il manga segue la storia del protagonista Satoru Fujinuma: un apprendista mangaka di 29 anni che soffre di un particolare fenomeno chiamato revival. Riesce, grazie ad esso, ad avvertire la sensazione di pericolo e a sventarlo tornando indietro nel tempo di qualche minuto. Solitamente è in grado di salvare le vite delle persone, ma qualcosa un giorno va storto.

Alla serata interverrà Rosanna Di Gioia del Jrc di Ispra e il manga sarà il punto di partenza per un focus importante sul tema della prevenzione degli abusi sui minori. Tramite la presentazione di un

esperimento teatrale si proverà a capire come è possibile trattare argomenti complessi attraverso l’arto e entrare in contatto con chi è vittima e attore di tali abusi.

Come ogni altra serata, Raffaella Marcaletti racconterà qualcosa sulle “tecniche grafiche” del manga, con una semplice ma interessante “lezione”, questa volta si approfondirà come la costruzione del testo, anche all’interno del fumetto abbia grande importanza e identificarne lo stile. La scelta delle parole e dei tempi collegati alle immagini, possono incidere sul valore del messaggio e sulla sua immediatezza. Attraverso l’arte si svelano emozioni e pensieri profondi, che influenzano il nostro modo di essere e agire.

In Sala Fontana si potrà inoltre visitare l’esposizione delle opere realizzate da giovani mangaka e anche delle schede che ripercorrono la storia dei manga. I 12 manga, protagonisti di Comabbio Manga Ward 2023, sono a disposizione del pubblico presso la biblioteca comunale, che è aperta il mercoledì dalle 15 alle 17 e il sabato dalle 10 alle 12.