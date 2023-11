A Galliate Lombardo torna il mercatino di Natale

Torna il mercatino di Natale di Galliate Lombardo, organizzato dalla Pro Loco locale. L’appuntamento è per domenica 26 novembre, dalle 9 alle 18, nelle vie del paese.

Per l’occasione, le vie del centro storico si animeranno con bancarelle di hobbisti, scultori, trampolieri e trucca bimbi. Non mancheranno, inoltre, castagne e vin brûlé.

Il programma della giornata prevede, inoltre, due concerti: alle 11 quello de “Il Borgo musicale” mentre alle 15 si esibirà il coro Penne Nere di Gallarate.

L’ingresso al mercatino è gratuito.

Il mercatino di Natale di Galliate Lombardo è un’occasione per acquistare regali di Natale originali e unici. Le bancarelle ospitano infatti artigiani e hobbisti che propongono creazioni realizzate a mano, come oggettistica natalizia, gioielli, decorazioni per la casa e molto altro ancora ma è anche un’occasione per divertirsi e trascorrere una giornata in compagnia. I bambini potranno divertirsi con i trampolieri e il trucca bimbi, mentre gli adulti potranno gustare le specialità natalizie proposte dai commercianti locali.

Infine il mercatino di Natale è anche un’occasione per sostenere le attività locali. I prodotti proposti dalle bancarelle sono infatti realizzati da artigiani e hobbisti del territorio.