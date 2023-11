A Varano Borghi arriva il mercatino di Natale

Appuntamento domenica 3 dicembre in piazza 2 Giugno con bancarelle, castagnata, luci, musica e attività per bambini

A Varano Borghi si accende l’atmosfera del Natale. Si comincia domenica 3 dicembre in piazza 2 Giugno con un’intera giornata di festa tra mercatini, castagnata, musica e attività per bambini.

L’evento comincia alle 10.30 con l’apertura delle bancarelle natalizie e la castagnata. Nel pomeriggio, alle 15.45 il ritrovo per i bambini è in via Cavour, dopodiché alle 16 si parte in parata per le vie del paese insieme alla banda del gruppo musicale Academy Parade Band. Al termine del corteo, alle 17, si accendono le luminarie. A chiudere il pomeriggio, alle 17.30, c’è l’inaugurazione del villaggio di Natale in piazza 2 Giugno e la merenda con gli elfi.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Varano Borghi in collaborazione con le associazioni del paese.