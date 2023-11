Addio a Giulio Velati, ottico di Gallarate

È scomparso, per malattia, Giulio Velati, optometrista di Gallarate, filantropo, attivo anche nell’associazione commercianti.

Era anche legato all’Università Milano Bicocca, dove era stato tra i curatori del corso di Optometria che aveva contribuito a far nascere, nei primi anni della terza università pubblica milanese.

Velati, che aveva 80 anni, è morto nella mattina di mercoledì 29 novembre: la camera ardente è allestita nella Sala del commiato di Mismirigo Franco, in viale Milano 29 a Gallarate (dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18). Il funerale sarà celebrato venerdì alle 14.30 nella basilica di Santa Maria Assunta, preceduto dal rosario alle 14.15 rosario.

Oltre all’attività di famiglia in via Mazzini, Velati era molto attivo nelle associazioni professionali (a lungo presidente di Federottica Ascom), ha ottenuto numerosi riconoscimenti in campo optometrico e sociale, tra cui l’Ambrogino d’oro della Città di Milano, lo ‘Special Friend Award’ di Special Olympics Lions Club International Opening Eyes (di cui era stato “ambasciatore” a Gallarate), il Premio Ferrante come “Optometrista dell’anno”, il MJ F del Lions Club International Foundation e il Salvino d’argento in qualità di “Pioniere dell’Optometria”.