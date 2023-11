Da Bianchi 1902 Outlet, il Natale è Casa

E’ tempo di allestire la tua casa per Natale

Sabato 4 novembre dalle 16.00 alle 18.00, nella NUOVA SEDE di via R. Sanzio 7 ad Azzate, Bianchi1902 – Home & Candle Outlet accendo il Natale con un caldo e profumato pomeriggio d’autunno con caldarroste, vin brûlé e cioccolata calda, in collaborazione con il Gruppo Alpini di Azzate.

Un’ampia selezione di oggettistica e arredamento in tema natalizio e non solo: candele, addobbi e complementi d’arredo per rendere magico ogni angolo della tua casa.

Scopri l’esposizione di Natale con prodotti sempre nuovi che renderanno magnifiche le tue feste natalizie.

Il Factory Outlet sarà aperto con tutti i prodotti di Natale da sabato 4 novembre fino al 24 dicembre, tutti i giorni dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00.