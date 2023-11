Davide Tamborini: “Vi spiego come sarà la piazza di Crugnola”

Botta e risposta tra sindaco e minoranza sul progetto di rifacimento della piazza di Crugnola. Il Centrodestra Mornaghese nei giorni aveva contestato il progetto della nuova piazza della frazione, definendolo ‘’Un progetto ricco di occasioni sprecate’’ (qui l’articolo): l’intervento veniva giudicato per molti motivi insufficiente e sproporzionato nei costi dalla minoranza in consiglio comunale, che puntava il dito anche sulla mancanza di condivisione con i cittadini.

Oggi la risposta del sindaco Davide Tamborini: “E’ iniziata la campagna elettorale – si legge nel comunicato -. In vista della tornata elettorale della prossima tarda primavera la minoranza del Comune di Mornago cerca visibilità e critica il progetto di riqualificazione della Piazza Fratelli Bandiera di Crugnola.

Purtroppo, le affermazioni lette sulle testate giornalistiche, relative all’intervento in questione, palesano molte lacune e poca padronanza sui processi che hanno portato all’approvazione, al finanziamento e alla prossima realizzazione della riqualificazione urbana dell’area in questione.

L’attuale Amministrazione ritiene opportuno non raccogliere la provocazione, giudicandola inopportuna e poco proficua per la cittadinanza, ma di cogliere l’occasione per anticipare alla popolazione, ciò che sarà illustrato durante la presentazione del progetto ai cittadini in programma nell’imminente mese di dicembre”.

IL PROGETTO

“Innanzitutto, non va dimenticato che la conformazione urbanistica e lo sviluppo urbano susseguito negli anni della frazione di Crugnola, ha privato la frazione stessa di una piazza che neppure nel ventennio passato, (ove superfluo ricordare che alcuni membri dell’attuale minoranza ricoprivano ruoli apicali e rilevanti come sindaco e vicesindaco), si è provveduto a realizzare interventi di riqualificazione concreti, ma solo ad abbozzare progetti rimasti sulla carta disattendendo puntualmente le promesse da campagna elettorale”.

“A breve invece finalmente si passerà dalle chiacchiere ai fatti. In secondo luogo, la riqualificazione urbana approvata, finanziata e messa a gara, prevede un intervento esteso all’intero comparto urbano comprendente la Piazza Fratelli Bandiera, la via Mameli, la via Battisti, la via Sauro e la via Oberdan per un totale di circa 3500 mq di superficie sulla quale saranno realizzate opere migliorative non solo dal punto di vista estetico ma soprattutto funzionali per la percorribilità in primis dei pedoni e siamo sicuri che la rigenerazione valorizzerà e rigenererà la frazione stessa sotto ogni punto di vista”.

I PARCHEGGI

“In terzo luogo, ad avvalorare ancor di più la tesi della poca conoscenza o della scarsa attenzione dell’attuale minoranza in merito, si evidenzia la circostanza che l’intervento prevede l’aumento dei posti auto di una unità con la possibilità di un ulteriore aumento in fase di esecuzione passando dagli attuali 8 posti (7 + 1 posto per diversamente abili) di larghezza 2,00 mt. a 9 posti (8 + 1 posto per diversamente abili) di larghezza 2,40 mt.

La norma stabilisce che le dimensioni minime per un parcheggio in una superficie libera da ingombri devono essere pari a 4,50 m x 2,30 m, nella realizzazione dell’intervento avranno dimensione 5,50 x 2,40, andando ben oltre l’ingombro richiesto dalla norma”.

I FIANZIAMENTI

“In quarto luogo – continua il comunicato di Tamborini -, l’aspetto economico: Regione Lombardia nel 2020 ha indetto un bando per la rigenerazione urbana aperto ai comuni lombardi con una dotazione finanziaria di € 200.0000.000 e con la concessione di contributi subordinata a premialità. Tra queste premialità vi era la compartecipazione alla spesa da parte dell’ente pubblico. Alla luce di ciò e da un’analisi fatta, si è deciso di compartecipare alla spesa in maniera da ottenere un maggior punteggio ed essere certi dell’ottenimento del finanziamento per la realizzazione effettiva dell’intervento e così è stato.

Orgogliosamente l’amministrazione ha ottenuto un finanziamento a fondo perso di € 253.500,00 che ci permetterà di eseguire finalmente un’opera attesa da 50 anni. Precisiamo, inoltre, che la riqualificazione non avrà ricadute economiche sulle generazioni future in quanto sarà interamente finanziato con risorse proprie dell’ente senza necessità di accedere a mutui, come invece fu fatto in passato per la realizzazione del parcheggio antistante la palestra comunale di via Verdi nel 2010 con un mutuo trentennale da 500.000 €».

L’AREA ARCHEOLOGICA

“Apprezziamo e accogliamo il suggerimento di installare pannelli informativi relativi al ritrovamento archeologico, ed allo scopo sarà nostra cura avviare dei contatti con il Museo Patri di Gallarate per avere maggiori informazioni storiche al riguardo, approfondendo l’argomentazione e vagliando l’opportunità, anche in comune accordo con la minoranza, di istallare infrastrutture informative adeguate.

Riteniamo imprescindibile l’articolo 21 della costituzione italiana che dà il diritto a tutti di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, ma ci permettiamo di suggerire per il futuro che per rendere una comunicazione efficiente e efficace innanzitutto è indispensabile conoscere e comprendere prima di comunicare.

Per fare una somiglianza in termini ciclistici, in una volata verso il traguardo (delle elezioni primaverili) prendere troppa “aria” prima del traguardo non sempre porta alla vittoria, soprattutto se non si hanno gambe solide, Cipollini insegna”.