Giochi e addobbi di Natale solidali allo Stendipanni delle Mamme in cerchio

Scegliere il mercatino delle Mamme in Cerchio aggiunge valore al Natale, sostenendo le attività per le famiglie e un futuro più green

Allo Stendipanni delle Mamme in cerchio di Azzate giochi usati ma in perfette condizioni da regalare, abbigliamento a tema, decorazioni e tantissimi addobbi, tutti a offerta libera, per un Natale consapevole e davvero solidale.

Nel periodo delle Feste più che mai, scegliere per i propri acquisti il mercatino solidale delle Mamme in Cerchio aggiunge valore al Natale: “Non solo ci aiuterai a sostenere le nostre attività e le nostre famiglie, ma anche un futuro più ecosostenibile”, scrivono le volontarie nel messaggio di auguri che promuove l’iniziativa.

Anche a Natale il ricavato dello Stendipanni servirà a finanziare le iniziative a sostegno della genitorialità promosse dalle Mamme in cerchio per i bambini e le loro famiglie.

Lo Stendipanni è aperto nella sede di di via Raffaello Sanzio 6, ad Azzate, dal lunedì al sabato, dalle ore 9.30 alle 12 e nei pomeriggi di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15 alle 18.