Il Senatore Alessandro Alfieri in visita ad Area Spa di Vizzola Ticino

Il Sen. Alessandro Alfieri, Capogruppo del Partito Democratico in Commissione Affari Esteri ha fatto visita presso l’azienda Area SpA con sede principale all’interno del Malpensa Business Park di Vizzola Ticino (VA).

Durante il cordiale incontro, si sono approfondite le recenti innovazioni tecnologiche in materia di Cyber-Intelligence, interamente sviluppate all’interno dell’azienda. Particolare attenzione è stata rivolta ai benefici introdotti in materia di privacy e rispetto dei diritti umani, considerata la sempre maggiore sensibilità che esse richiedono in un’ottica di relazioni internazionali ed equilibri geopolitici.

La crescente importanza del contesto cyber sul piano internazionale conferma l’attualità di questi temi e la rilevanza strategica di asset nazionali come lo specifico comparto industriale a cui Area SpA appartiene.

Da ultimo, la visita nei laboratori dell’azienda, da parte del Sen. Alfieri, dedicati all’adozione degli algoritmi di intelligenza artificiale a supporto delle attività di intercettazione delle comunicazioni disposte dalle Autorità competenti, ha fornito diversi spunti rispetto all’approccio a tutele crescenti che è oggetto dell’attuale dibattito politico.