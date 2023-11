Il valore dei regali solidali per le organizzazioni non profit

Nel novero degli strumenti che possono essere utilizzati per le raccolte fondi, i regali solidali sono senza dubbio fra quelli che garantiscono i risultati migliori. Ciò è vero anche dal punto di vista dei piccoli enti del terzo settore, i quali spesso a torto pensano di non poter proporre questi omaggi perché non dispongono di un budget adeguato o ritengono di non poter contare su un’organizzazione adeguata. Coloro che optano per un regalo solidale effettuano una donazione a fronte di un oggetto fisico o di un bene digitale, con la consapevolezza che una parte dell’importo speso andrà a sostenere una causa di beneficenza.

Perché scegliere i regali solidali

Longevi e al tempo stesso efficaci, i regali solidali possono essere utilizzati, per esempio, per supportare l’erogazione di cure mediche destinate a bambini che abitano in territori poveri, oppure per sostenere attività culturali che sono finalizzate all’inclusione sociale, o ancora per favorire l’aiuto delle persone malate. In molti casi questi regali sono abbinati al Natale, in virtù della duplice esigenza a cui rispondono: da un lato quella, più semplice, di fare un regalo a un amico o a un parente; dall’altro lato il desiderio di contribuire a una causa importante. Non è un caso se il mese di dicembre è quello in cui quasi tutte le persone prendono la decisione di versare a un ente non profit una donazione.

Un trend in costante ascesa

Da qualche anno a questa parte, per altro, la tendenza dei regali solidali si è espanda ed è cresciuta, al di là del periodo natalizio; adesso, infatti, il fenomeno coinvolge anche altre occasioni o ricorrenze, come per esempio la celebrazione di un obiettivo professionale o personale, un compleanno, e così via. Come si è accennato, i regali solidali per le organizzazioni non profit di modeste dimensioni sono una risorsa preziosa per la raccolta di fondi.

Come si avvia una raccolta fondi

Affinché un progetto di regali solidali possa essere avviato con successo, occorre in primis identificare la tipologia di prodotto o di servizio che si ha in mente di mettere a disposizione. Alla luce di questa riflessione, poi, si può verificare se il tutto può essere gestito in autonomia e all’interno o se è necessario coinvolgere altre persone. Dopodiché, si può procedere con una previsione dei costi che dovranno essere sostenuti. In alcuni casi è necessario valutare anche i costi logistici di magazzino, che si rendono necessari per custodire i beni sia prima che dopo l’evento.

I costi

Nel caso in cui non si produca internamente il bene che deve essere regalato, è inevitabile che la gestione dei regali solidali si riveli più onerosa dal punto di vista economico, ma anche sul piano organizzativo. Come fare per contenere tali costi? Alcune aziende includono, nei propri piani di responsabilità sociale di impresa, la donazione di beni a enti non profit di dimensioni ridotte: beni che, di conseguenza, possono essere scelti come regali solidali. Una soluzione alternativa è rappresentata dai regali digitali, per i quali non è necessario sostenere costi di magazzino o di spedizione.

Le gift card

Proseguendo la rassegna di opzioni che vale la pena di esaminare, non si possono non citare le gift card, che permettono di regalare una donazione, e spesso consentono a chi le riceve di partecipare a estrazioni a premi. Insomma, per le organizzazioni non profit sono tante le occasioni da sfruttare per raccogliere fondi in maniera alternativa rispetto alle soluzioni tradizionali. Le carte regalo sono comode e convenienti, e sono destinate a essere apprezzare davvero molto da chiunque ha la fortuna di riceverle.