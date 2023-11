Pagamenti online e truffe, un incontro informativo alla Casa delle persone di Besozzo

Proseguono gli appuntamenti alla “Casa delle persone”, un luogo, ma ancor di più un progetto fortemente voluto dall’Am.ne del Comune di Besozzo. Un progetto di “ben-essere”, volto a fornire alla persona occasioni di confronto, di informazione, di condivisione ed interazione in un ambiente confortevole, intimo e aggregativo nel quale cooperare per un miglioramento della vita quotidiana, confrontando semplicemente le esperienze di ognuno di noi.

Giovedì, 30 novembre 2023 alle ore 20.45, presso la Casa delle persone del Comune di Besozzo, in via Mazzini 24 si terrà un incontro molto pratico, semplice e operativo al fine di fornire informazioni sui pagamenti on line, sull’uso del PagoPA, pago in rete con brevi accenni a come utilizzare lo Spid. CLAUDIO FERRETTI (Resp. Sportello SOS TRUFFE c/o CISL Besozzo) e CAMILLA PARUCCINI ( portavoce genitori su quesiti pagamenti on line in ambito scolastico) si metteranno a disposizione per ogni dubbio o richiesta.

“Durante la serata – interviene Claudio Ferretti – si darà sempre un’attenzione ed ALERT anche alle truffe on-line, ormai sempre dietro l’angolo nella vita di tutti i giorni nonché sarà occasione per ricordare che da febbraio 2023 è aperto, con Cisl dei Laghi, Cisl pensionati ed il patrocinio della amministrazione comunale di Besozzo, lo sportello gratuito “sos truffe” (sede Cisl in via via Zangrilli 19, tutti i giovedì dalle 10 alle 12,30). Questa iniziativa è nata per informare, combattere, prevenire e aiutare i consumatori che spesso sono vittime di raggiri ”.

Ingresso libero, aperto a tutti e tutte.

Per informazioni casadellepersone@gmail.com.