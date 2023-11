Sei serate con i McChicken: a Cittiglio scatta la “Stì Beer Fest”

Nei primi tre venerdì e sabato di novembre la grande festa della birra al “FeSTIamo Park”. Organizza il Gruppo Alpini, parte del ricavato in beneficenza

Cambia il formato, non il contenuto: la “Stì Beer Fest”, festa della birra in stile bavarese organizzata dal Gruppo Alpini di Cittiglio, è pronta a vivere la sua seconda edizione “spalmata” su ben tre fine settimana consecutivi nelle serate di venerdì e sabato. Un evento che avrà anche finalità benefiche perché parte del ricavato andrà all’associazione “L’arcobaleno di Nichi” e per la ristrutturazione del tetto della “Casa dei Cittigliesi” dove hanno anche sede le Penne Nere.

Si comincia venerdì 3 e sabato 4 novembre nella sede del “FeSTIamo Park”, l’area delle feste che si trova accanto alla stazione del paese valcuviano. Il tributo all’Oktoberfest di Monaco è evidente in tutti gli aspetti della manifestazione: la birra innanzitutto sarà la “Paulaner”, ovvero una delle sei che vengono servite nella città bavarese.

Il menu comprenderà numerosi piatti della tradizione tedesca (spätzli panna e speck, stinco, poker di würstel con crauti, bretzel, strudel) ma anche quelli locali come la polenta e gorgonzola e il tagliere dell’Alpino. A completare l’offerta gastronomica ci sono la polenta con il goulasch e le alette di pollo piccanti.

E poi c’è la musica con la partecipazione a tutte e sei le serate dei The McChicken Show, la band specializzata nel mescolare le canzoni dell’Oktoberfest ad alcuni successi italiani e in dialetto lombardo. Un mix che ricrea l’atmosfera bavarese (la celebre Gemutlichkeit) a Cittiglio è ormai di casa da tanti anni e garantisce sempre una grande affluenza di pubblico. Il concerto dei McChicken sarà aperto ogni volta da un gruppo differente. Ecco il calendario completo.

3 novembre: Fish And Pyt

4 novembre: Monkey Scream

10 novembre Decanter Band

11 novembre Free Unplagged

17 novembre Never Too Late

18 novembre American College