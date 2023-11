Varesina a Crema, Castellanzese a Legnano per il derby

Avanza il campionato del Girone B di Serie D che domenica 12 novembre (ore 14.30) vedrà andare in scena la giornata numero 13. Avranno sfide in trasferta Varesina e Castellanzese: le fenici saranno ospiti del Crema mentre i neroverdi si muoveranno di pochi chilometri dovendo giocare al “Mari” contro il Legnano.

CREMA – VARESINA

La vittoria interna contro il Desenzano ha ridato grande entusiasmo alla Varesina, che si prepara alla sfida di Crema con l’obiettivo di non fermare la striscia positiva. Al “Voltini” la squadra di mister Marco Spilli si troverà di fronte un’avversaria che arriva da un momento non particolarmente positivo ma allo stesso tempo reduce dal pareggio di Piacenza. Le fenici cercheranno di restare aggrappate alla zona alta della classifica, con la vetta lontana 5 punti.

LEGNANO – CASTELLANZESE

Aria di derby al “Mari” dove il Legnano ospiterà la Castellanzese. Una sfida con una storia non così profonda ma che negli ultimi anni ha dato vita a sfide sempre più sentite e tirate sul campo, come dimostrato dal turno di Coppa Italia di inizio stagione (vittoria dei neroverdi ai rigori). I lilla arrivano da un ottimo momento con la squadra che sembra aver giovato del cambio in panchina ottenendo risultati importanti che hanno rilanciato la stagione. Dall’altra parte, i neroverdi dopo una bella serie si sono fermati in casa sconfitti dalla Pro Palazzolo. Legnano e Castellanzese arrivano allo scontro diretto con gli stessi punti in classifica, dato che anticipa una gara equilibrata. Chissà se il campo dirà lo stesso.

SERIE D GIRONE B – XIII GIORNATA

Arconatese – Casatese; Caldiero – Brusaporto; Desenzano – Virtus CBG; Caravaggio – Folgore Caratese; Club Milano – Real Calepna; Crema – Varesina; Legnano – Castellanzese; Ponte San Pietro – Piacenza; Pro Palazzolo – Villa Valle; Tritium – Clivense.

CLASSIFICA: Arconatese 26; Brusaporto, Caldiero 24; Varesina, Pro Palazzolo 21; Casatese, Folgore Caratese 18; Piacenza, Virtus CBG 17; Desenzano 16; Club Milano, Castellanzese, Legnano14; Caravaggio, Clivense, Crema 13; Villa Valle 12; Real Calepina 11; Ponte San Pietro, Tritium 9.