A Busto Arsizio la cena solidale per anziani soli e disabili

L’evento è in programma per il 20 dicembre nelle Sale Gemelle del Museo del Tessile. Aperte le prenotazioni

L’Amministrazione comunale, e in particolare l’Assessorato all’Inclusione sociale guidato da Paola Reguzzoni, organizza una cena di Natale solidale, dedicata in particolare ad anziani soli e disabili con accompagnatori e famiglie. L’intento dell’iniziativa è quello di offrire un momento di convivialità in un periodo particolare, a chi vive solo, o in situazioni di fragilità o di bisogno.

La cena, a cui collaborano con Prociv Augustus, Associazione Nazionale Alpini, il comitato locale della Croce Rossa Italiana e Pronto Intervento – Protezione Civile Busto Arsizio, si svolgerà il 20 dicembre nelle Sale Gemelle del Museo del Tessile.

L’iniziativa vedrà la partecipazione dei C.D.D. Belotti Pensa e ADA NEGRI (gestiti dalla Cooperativa Sociale Società Dolce) con i ragazzi della Belotti Band che arricchiranno l’intrattenimento musicale previsto per tutta la serata. Prenotazione obbligatoria entro il 13 dicembre alle ore 12.00 all’indirizzo email volontariato@comune.bustoarsizio.va.it o telefonando ai numeri 0331-390117-173.