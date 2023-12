Al Belvedere di Azzate arrivano gli elfi di Babbo Natale

Domenica 17 dicembre 2023 ad Azzate sarà all’insegna dell’Home Made, con l’ottava edizione del Mercatino di Natale, organizzato dalla Pro Loco Azzate con il patrocino gratuito del Comune di Azzate ed in collaborazione con la Protezione Civile, l’associazione Commercianti, la banda musicale di Capolago e gruppo Alpini Azzate. Ad una settimana da Natale si offrirà l’occasione per fare gli ultimi regali, di qualità.

Dalle ore 10 alle 18 nella piazza Antonio Ghiringhelli, fra il grande tiglio e il Belvedere ci saranno oltre 40 hobbisti e circa 10 associazioni che proporranno oggetti fatti a mano, unici nel loro genere. Con variegate proposte, dall’artigianato africano all’etiope, lavori in cera d’api, porcellana fredda, cappellini, addobbi natalizi in legno… e tanto altro da scoprire. Si raggiungerà il Belvedere a piedi, parcheggiando nelle aree interne al paese. Oltre agli acquisti natalizi saranno attivi tutto il giorno gli stand gastronomici dell'”Azzate Food District”; per deliziare ogni palato.

Dalla cioccolata, tè e Vin Brûlé offerte dal gruppo Alpini Azzate alla rinomata Pasticceria Albini con i suoi panettoni artigianali, dolce Varese, brutti&buoni. Le piadine salate di “Due Punto Zero” e quelle dolci di Giallo Crema. Passando poi per i panini di Blend 4 e finire con del buon vino dell’Enoteca le Note del Vino. Oltre alla parte Beauty con Monica Acconciature e il Coral Club. All’interno della giornata ci saranno degli Elfi che “doneranno” la luce di Natale. Non mancheranno le musiche tradizionali con la Zampogna verso le 10.00 e la banda musicale “G. Verdi” di Capolago nel pomeriggio, verso le 15.30. Alle 14.30 un laboratorio per i bimbi a preparare la letterina da dare a Babbo Natale.

Agli Elfi sarà possibile dare la propria letterina indirizzata a Babbo Natale. Importante mettere il mittente perché poi arriverà ai bimbi una effettiva risposta. I bimbi potranno anche curiosare all’interno dell’ambulanza dell’associazione SOS Valbossa. Alle 17.00 l’atmosfera si illuminerà con l’accensione del presepe sotto il grande tiglio, le sagome sono state colorate da generazioni di bimbi azzatesi. E poi alle 17.30 arriverà il personaggio più atteso della giornata…

Domenica 17 dicembre 2023

dalle 10:00 alle 18:00

PARCHEGGI in Azzate: bit.ly/MercNataleBelvedere

Ingresso libero

www.proazzate.org – fb.me/ProAzzate