Auguri di Natale in piazza a Brinzio

Appuntamento al termine della Santa Messa della notte di Natale per il tradizionale scambio di auguri in piazza Galvaligi

La Pro Loco di Brinzio e gli Amici del Presepe vi aspettano al termine della Santa Messa della notte di Natale (inizio funzione ore 23:30) per il tradizionale scambio di auguri in piazza Galvaligi: per tutti panettone, pandoro, vin brulè, tè, bombardino… e una sorpresa in musica!

Sarà anche l’occasione per visitare il nuovo presepe artistico allestito in chiesa parrocchiale. Non mancate!