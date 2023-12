Doppio evento natalizio a Casciago e Morosolo l’8 dicembre.

A Morosolo, il Riarma Caffè con il patrocinio del Comune di Casciago, ha organizzato la 7^ edizione del “Natale a Morosolo”: per tutto il giorno in piazza Giovanni XXIII all’esterno del bar e in tutta la via ci sarà un mercatino con esposti prodotti e idee regalo per tutti i gusti. Alle 12 spazio allo stand gastronomico con polenta e Zola, polenta e bruscitt, polenta e stufato e panino con salamella. Per i più piccoli truccabimbi dalle ore 15, cioccolata e panettone. In caso di pioggia l’evento sarà annullato.

Alla sera, alle 17 via all’evento organizzato dalla Pro Loco di Casciago “Accendiamo insieme il Natale”: partirà una fiaccolata dal campo sportivo e dalla stazione per arrivare alla Chiesa di Sant’Eusebio dove verrà accesa la natività. Il tutto accompagnato da canti, vin brulè e dolci. Ci sarà il coro vintage del CFM di Barasso, la solista Laura Giudici e il duo Buonanno-Hoek (flauto traverso).

Ma non solo: durante la serata ci sarà anche la consegna delle borse di studio intitolate alla memoria di Dante Parietti, tra i fondatori della Pro Loco di Casciago scomparso nel luglio del 2015, destinate agli studenti meritevoli del paese. In caso di maltempo l’evento potrà essere rinviato.