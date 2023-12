Futura pigliatutto: batte Perugia e si prende la testa del girone

Serata di lusso in casa Futura Volley Giovani: le biancorosse travolgono 3-0 la (ex) capolista Bartoccini Fortinfissi Perugia e la sorpassano in testa al Girone A di Serie A2 femminile regalandosi il ruolo di nuove leader della classifica cadetta.

Successo indiscutibile quello del PalaBorsani, arrivato al termine di una prestazione perfetta, senza errori e ricca di grinta: i parziali sono lì a dimostrarlo. 25-21 nel primo, 27-25 nel secondo in cui le umbre hanno opposto la resistenza maggiore, 25-18 nel terzo e conclusivo per suggellare un trionfo senza condizioni.

Tutto il sestetto di Amadio risponde presente a partire da Zanette, prolifica (15 punti) e precisa (52% di attacco positivo); doppia cifra anche per Cvetnic (11) mentre Furlan e Rebora sfruttano a dovere le occasioni al centro, con i palloni distribuiti da Monza. Bonvicini infine riceve tutto il possibile e contribuisce al 60% conclusivo in difesa.

«Penso che Perugia abbia sofferto la trasferta così come è successo a noi all’andata – spiega alla fine del match Daris Amadio – nel secondo set sono stati davvero bravi a trascinarci ai vantaggi e anche nel terzo si sono riportate sotto senza mai mollare. Complimenti a noi per come abbiamo approcciato il match e gestito il secondo ma anche il terzo parziale in cui non è facile vedere rientrare l’avversaria. Siamo stati lucidi facendo le scelte giuste in tutti i momenti: brava Monza perché quelle scelte partono tanto anche dal palleggio. Complimenti anche alle attaccanti per essersi fatte trovare sempre pronte; la perfezione non esiste ma oggi siamo stati davvero bravi. All’andata Perugia aveva dominato, oggi sono molto felice di questo tipo di reazione».

Ora però il primato è da mantenere perché Perugia (sotto di un punto in classifica, 35 a 34) non starà a guardare. La Futura quindi deve subito tornare al lavoro per ospitare, sempre al “Borsani”, Bologna domenica pomeriggio.