Gavirate, la festa con le associazioni strizza l’occhio al sociale

Sabato 9 (20,30) l’Auditorium ospita il concerto di Renato Franchi and His Band: il ricavato a favore di Progetto Rughe ODV

Musica, poesia e solidarietà caratterizzeranno la serata dedicata allo scambio degli auguri natalizi tra le associazioni e l’amministrazione di Gavirate. Sabato 9 dicembre (20,30) all’auditorium delle scuole medie in viale delle Rimembranze andrà in scena una festa speciale.

La parte musicale sarà affidata a Renato Franchi “and His Band” (nella foto in alto) con il concerto “Attimi di infinito”, condotto e recitato da Nicoletta Magnani. In apertura dell’evento invece saranno proiettate le foto delle tante associazioni gaviratesi coinvolte.

Ma altrettanto importante è l’aspetto solidale inserito nell’ambito di “Gavirate Città Amica delle Persone con Demenza”. I dati confermano che se le persone malate sono inserite nelle reti sociali, si sentono meglio sia sotto il profilo della salute mentale sia sotto quello della salute fisica. E le associazioni di volontariato svolgono un ruolo essenziale in questo contesto.

Per questo il ricavato della serata (l’ingresso è a offerta libera) sarà destinato al Progetto Rughe ODV che si occupa di organizzare iniziative a favore delle persone con disturbi cognitivi e Alzheimer. L’auditorium ha posti limitati e quindi è consigliata la prenotazione che si può effettuare al numero 366-6457422. L’organizzazione è curata dall’Amministrazione in collaborazione con la Pro Loco.