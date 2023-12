JPC in concerto per festeggiare il Natale

Le luci scintillanti dell’atmosfera natalizia si fondono con la gioia della musica per festeggiare con tutti noi: il Concerto di Natale del JPC è un evento imperdibile in programma il 16 dicembre 2023 alle 21.00, che si terrà presso il Teatro Auditorium di Jerago nella provincia di Varese.

L’atmosfera sarà carica di emozioni mentre il JPC festeggia un decennio di esibizioni nella nostra sala, straordinari successi musicali che hanno incantato il pubblico di ogni età.

Assieme al JPC vi aspettiamo per accogliervi nell’atmosfera incantata del Natale, accompagnati dalla straordinaria melodia e talento dei musicisti che hanno reso il JPC un punto di riferimento nella nostra programmazione teatrale. In una cornice suggestiva e con uno spettacolo unico nel suo genere, il Concerto di Natale del JPC promette di essere un’esperienza indimenticabile, una fusione perfetta tra la magia delle festività e la potenza dell’arte musicale.

Teatro Auditorium Jerago

Via Colombo,2

Jerago con Orago

www.liveticket.it/auditoriumjerago