Mesenzana si prepara per il presepe vivente

Una domenica speciale all’insegna della tradizione e della comunità. Appuntamento in piazza per grandi e piccini

Presepe vivente, mercatini e merenda per tutti: il Natale si avvicina e l’antico borgo di Mesenzana si fa in quattro per regalare a tutti magie natalizie all’insegna della tradizione.

L’appuntamento è per domenica 17 dicembre a partire dalle 11.30 con mercatini di Natale alle 10 fra le strade del borgo medievale e le gradevoli piazze in acciottolato che ornano il paesino dell’Alto Varesotto.

Gli organizzatori sono molto orgogliosi di questo evento che vede la parteciapzioni delle realtà del paese e di gruppi di giovani: «Era da tempo che il presepe vivente non si faceva, e vogliamo riprendere questa bella tradizione, da abbinare ai mercatini di Natale che sono una grande attrattiva e un bel pretesto per stare insieme».

Programma

Ore 10.00: Apertura dei mercatini e Babbo Natale presso la torre di Mesenzana

Ore 11.00: S.Messa

Ore 11.45: Apertura presepe vivente

Stand gastronomico dalle 10.00 fino alle 18.00