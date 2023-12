Mostra dei presepi al Chiostro di Voltorre

Per tradizione, Gavirate ha da sempre una attenzione particolare per le tradizioni natalizie; la passioni per i presepi viene dimostrata da sempre con gli allestimenti in luoghi suggestivi (lavatoi, scuole, ville storiche, chiese, cripte) senza dimenticare negli anni i concorsi per i presepi più belli allestiti nelle case dei Gaviratesi.

Anche la Pro Loco di Gavirate ha saputo farsi promotrice di questa tradizione, e questo fin dagli allestimenti delle mostre sulla famosa Prolocomotiva). Dal 2007 al 2014 la mostra di presepi (tradizionali, artistici, in movimento) ha ottenuto grandi successi di pubblico e riconoscimenti importanti anche a livello nazionale.

Quest’anno, dall’8 dicembre al 7 gennaio, la Pro Loco proporrà nuovamente una mostra dedicata: il Chiostro di Voltorre è la location nella quale sarà possibile ammirare una mostra unica nel suo genere.

GIORNI DI APERTURA

8-9-10 dicembre

16-17 dicembre

22-23-24 dicembre

26-27 dicembre

29-30-31 dicembre

2-4-6-7 gennaio 2024

ORARI DI APERTURA

Dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00, tranne domenica 31 dicembre, giorno in cui la mostra sarà visitabile solo dalle 9:00 alle 12:00.

Per le scuole e i gruppi è possibile organizzare visite prenotate chiamando il numero 335 814 9711 (sig.De Maddalena).