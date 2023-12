Paragone si è dimesso dal partito che ha fondato

“Carissimi elettori, tesserati e simpatizzanti di Italexit Per l’Italia, la mia segreteria termina qui. Ho rassegnato le mie dimissioni irrevocabili”. Inizia così la lettera che Gianluigi Paragone ha scritto e pubblicato sul sito del partito per annunciare le sue dimissioni irrevocabili dalla carica di segretario di Italexit per l’Italia. Paragone ha anche specificato che il partito non potrà più avvalersi del suo nome e cognome per le proprie attività e nelle rilevazioni sondaggistiche.