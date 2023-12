Passeggiata “di smaltimento” al Monte Lema per il 26 dicembre

Martedì 26 dicembre il CAI Luino propone la tradizionale escursione con le ciaspole al Monte Lema, la più alta vetta della Provincia di Varese, anche s ein assenza di neve, e vista la vicinanza con le abbuffate natalizie, questa escursione si trasformerà in una bellissima camminata “di smaltimento” calorie dopo le giornate conviviali a tavola.

Una gratificante esperienza con un panorama spettacolare a 360° dalle vette dei 4000 delle Alpi alle colline del basso varesotto e poi i laghi Verbano e Ceresio. Tempo totale della gita ore 3,30 – Dislivello m 436 – Difficoltà WE Itinerario: rifugio Campiglio m 1185 – monte Lema m 1621 – Alpone m 1245 – Rif Campiglio Percorso sentieri n° 108 – 108E – 108C Accompagnatori Enrico 3280676742 – Gianni 3387768131 In caso di assenza di neve l’escursione verrà effettuata con i classici scarponi – In caso di meteo avverso gita annullata

Programma – Ritrovo ore 9,20 presso il posteggio Piscine di Luino in via Lugano e partenza con mezzi propri alle ore 9.30 per il rifugio Campiglio Documento valido per l’espatrio Abbigliamento, calzature e attrezzatura adeguate. Pranzo al sacco o qualcosa di caldo in rifugio ISTRUZIONI per iscriversi: La richiesta di iscrizione alla escursione dovrà essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it da lunedì 18 dicembre ore 8 a venerdì 22 dicembre alle 18, la quale provvederà a dare la conferma di partecipazione. Sabato, domenica e giorni festivi iscrizioni chiuse. Le escursioni sono gratuite per i Soci CAI di ogni sezione nazionale mentre per i non Soci è obbligatorio aderire alla assicurazione dal costo di 13 Euro al giorno. Si comunica che la partecipazione alle escursioni con l’afffiancamento di cani che dovranno essere sempre portati a guinzaglio corto. In caso di rinuncia alla partecipazione avvisare sempre con email a cailuino@cailuino.it oppure qualora la rinuncia venisse comunicata solo nella mattina della escursione inviare un WZ ad un recapito degli accompagnatori

NORME DI COMPORTAMENTO PER PARTECIPAZIONE ESCURSIONE Leggi attentamente la relazione e valuta le tue capacità fisiche. Attieniti alle istruzioni dei capogita. Non sopravanzare il conduttore di gita. Non abbandonare il gruppo o il sentiero. Non ti attardare per futili motivi. Coopera al mantenimento dello spirito di gruppo ed alla sua compattezza.