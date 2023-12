Recital natalizio a Voltorre con “Abide with us”

Venerdì 8 dicembre alle ore 20:30, presso la chiesa parrocchiale di San Michele in Voltorre andrà in scena il recital natalizio “Abide with us” ispirato alla tradizione anglosassone e d’oltreoceano con una carrellata di brani che toccheranno diversi periodi storici partendo dal medioevo con il tradizionale “Gaudete Cristus es natus” per poi immergersi nella produzione del XVII° e XVIII° secolo e giungere ai classici del 900 fino alle composizioni contemporanee dell’ultimo ventennio.

I protagonisti sono tutti giovani varesini uniti dalla passione per la musica che sperimentano nuove forme d’assieme con l’intento di proporre sonorità diverse difficilmente riscontrabili in ambito concertistico classico.

La serata, voluta dall’associazione “Sarisc” di Gavirate nell’ambito del progetto “Acqua&Cultura” rientra nelle proposte di una realtà musicale che riunisce giovani musicisti varesini in un sodalizio denominato “Musaico” che funge da piattaforma per creare opportunità di esibizioni sul territorio. Presenterà la serata Giulio Torricelli.

Gli interpreti saranno:

Chiara Palvarini, voce solista

Favour Edosa, voce solista

Tommaso Losito, violoncello

Lorenzo Rapillo, chitarra

Al mixer Oliver Ghersi