Rescaldina premiato come “Comune Riciclone” per il sesto anno consecutivo

Rescaldina si conferma “Comune Riciclone” anche per il 2023. Il comune è tra i 44 in provincia di Milano “premiati” dalla 30° edizione dell’iniziativa promossa da Legambiente Lombardia, che si basa sui dati forniti all’Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di Arpa Lombardia, l’applicativo attraverso il quale, con la collaborazione di province, comuni e imprese che devono presentare il modello unico di dichiarazione ambientale, vengono raccolti, elaborati e pubblicati i dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e speciali della Regione Lombardia.

Il criterio adottato da Legambiente per individuare i Comuni Ricicloni si basa sulla frazione indifferenziata dei rifiuti, ovvero il secco non riciclabile: per entrare in graduatoria ai comuni viene infatti richiesto non solo di raggiungere o superare il 65% di raccolta differenziata, ma anche un conferimento complessivamente non superiore ai 75 chilogrammi per abitanti all’anno. A Rescaldina nel 2022 la raccolta differenziata si è attestata all’87,3%, con una produzione pro capite di rifiuti indifferenziati di 52 chilogrammi.

Il premio, consegnato nei giorni scorsi all’Ecoforum Rifiuti Lombardia, è già entrato a pieno diritto anche nella campagna elettorale per le amministrative del prossimo giugno. «Fino al 2014 Rescaldina risultava agli ultimi posti delle classifiche perché è stata guidata per tanti anni da liste politiche di centrodestra hanno dimostrato di non avere a cuore i temi ambientali – sottolinea infatti Daniel Schiesaro, consigliere delegato all’igiene urbana, ringraziando i cittadini e l’ufficio tecnico comunale -. Con Vivere Rescaldina la musica è finalmente cambiata e un po’ alla volta, nonostante la contrarietà dei politici di centrodestra, abbiamo introdotto dei cambiamenti coraggiosi, razionalizzando i costi e migliorando i servizi. Dal 2014 molti passi sono stati fatti, ed ora siamo arrivati a ricevere questo prestigioso premio ambientale per il sesto anno consecutivo. A giugno 2024 ci saranno le elezioni comunali e i cittadini rescaldinesi saranno chiamati a scegliere la nuova amministrazione che guiderà il comune per i prossimi cinque anni. Spero vivamente che i rescaldinesi continueranno a scegliere di essere guidati da amministrazioni che hanno dimostrato negli anni, con i fatti e con i risultati, di lavorare con passione per migliorare concretamente la sostenibilità ambientale del nostro territorio».

«Il nostro comune negli ultimi anni ha fatto passi da gigante nel servizio e nella gestione dei rifiuti, tanto da diventare un punto di riferimento per il territorio – aggiunge il sindaco Gilles Ielo -. Questo ennesimo riconoscimento ci gratifica, ma allo stesso tempo ci responsabilizza ed esorta a proseguire questo virtuoso cammino. A gennaio 2023 sono entrate in vigore ulteriori novità nella gestione dei servizi ambientali, che hanno migliorato ancora la qualità della nostra raccolta differenziata e risolto alcune storiche criticità. Fino a quando il comune sarà guidato da Vivere Rescaldina, l’amministrazione continuerà su questa strada, cercando le migliori soluzioni sui servizi e promuovendo prima di tutto percorsi di formazione e sensibilizzazione ambientale, soprattutto nelle scuole. La vera sfida ora è continuare così, migliorando ancora, per garantire al nostro territorio un futuro sempre più eco-sostenibile. Il premio è di tutti i cittadini rescaldinesi, che ringrazio ancora una volta, perché in questi anni hanno accolto i cambiamenti con grande responsabilità ed impegno portandoci a questi importanti risultati».