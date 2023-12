Un presepe nella barca dei pescatori di Cazzago, prende il via il “Natale a Villa Borghi” di Biandronno

Il Circolo Culturale De Biandronn sta per dare il via alla stagione natalizia con un evento molto atteso: la nuova edizione di “Natale a Villa Borghi”. Questa manifestazione, giunta ormai a un consueto appuntamento nel cuore delle festività, vedrà l’esposizione di presepi artistici e la creazione della casa di Babbo Natale. E quest’anno è prevista una bella novità: un presepe realizzato in una vera barca di pescatori.

Le date chiave per l’incontro con il celebre uomo barbuto sono i giorni 8, 10, 16, 17 e 23 dicembre, con quattro appuntamenti giornalieri alle 10, 12, 14 e 18. Una fantastica opportunità per i più piccoli, e non solo, di vivere l’emozione di incontrare Babbo Natale in un’atmosfera magica e incantata.

Il programma degli eventi è ricco e variegato, e garantisce intrattenimento per tutte le età. La manifestazione si aprirà venerdì 8 dicembre con l’inaugurazione dell’esposizione dei presepi, arricchita alle ore 15 dal Coro San Nicone di Besozzo, che regalerà un tocco musicale e suggestivo.

Domenica 10 sarà la volta della mostra con un accompagnamento musicale che renderà l’esperienza ancora più coinvolgente. Sabato 16, alle ore 21, il Coro Parrocchiale San Lorenzo di Biandronno offrirà una performance musicale.

Il 17 dicembre, in aggiunta all’esposizione, si terrà un Mercatino di Natale, che permetterà ai visitatori di immergersi completamente nello spirito natalizio. Alle ore 16, il Coro Valtinella di Oltrona regalerà emozioni attraverso la musica.

La serata di sabato 23 sarà allietata dalle voci del Coro Anemone di Ispra, che si esibirà alle ore 21. Infine sabato 6 gennaio, alle ore 16, si terrà l’estrazione dei numeri della lotteria, un modo divertente per concludere le festività.

L’ingresso è libero per tutti. “Natale a Villa Borghi” al Circolo Culturale De Biandronn promette di essere un’esperienza unica, un viaggio nel cuore delle tradizioni natalizie in un contesto magico e accogliente.

Quest’anno poi il circolo culturale di Biandronno ha voluto proporre la natività con la rappresentazione di un Presepe ambientato sul lago. È un omaggio al legame forte tra la vita dei pescatori e la fede.

«Il tutto è nato il giorno in cui parlavo con Luigi, detto il “Negus” – spiega il presidente del Circolo Culturale Pietro Parola – Alla mia domanda del perché sulle rive di ogni lago si trovino molti simboli religiosi ha risposto: “La pesca è un Mistero! Noi pescatori preghiamo per chiedere protezione, perché chi esce in barca affronta sempre qualche rischio. Preghiamo per auspicare una buona pesca”. Così abbiamo pensato di rappresentare una natività che faccia memoria della nostra storia, della storia del nostro lago che è parte della nostra cultura. L’allestimento del presepe è stato possibile grazie a Gianfranco Zanetti, che ha messo gentilmente a disposizione la sua barca, ed è stato realizzato dal fratello Mauro con l’aiuto di Mara Zanardi e Pierangelo Poma».

Sarà possibile visitare il presepe presso la sala grande di Villa Borghi a Biandronno, a partire dalle ore 14.00 di venerdì 8 dicembre.