Un “Sabato italiano”, a Castellanza il Concerto di Natale con il Corpo musicale Santa Cecilia

Non la classica serata di musiche natalizie, ma un “Sabato italiano” da trascorrere insieme, ascoltando brani entrati di diritto nella colonna sonora che accompagna la storia del nostro Paese: quest’anno il tradizionale concerto di Natale del Corpo musicale Santa Cecilia di Castellanza, in programma sabato 16 dicembre alle ore 21 al teatro di via Dante, sarà decisamente diverso dal solito.

«Si può dire che il titolo che abbiamo scelto sia già tutto un programma – spiega il presidente Massimo Dell’Acqua – Abbiamo volutamente puntato su brani italiani e il fatto che il concerto si terrà di sabato, come da tradizione ormai consolidata, ci ha fatto pensare al brano Sabato italiano del cantautore Sergio Caputo. Da lì siamo partiti per creare una scaletta che credo proprio risulterà godibile per un pubblico eterogeneo, adatta a tutte le età».

I musicanti condurranno gli ascoltatori in un excursus lungo circa un secolo di musica italiana, dalla fine dell’Ottocento agli anni Ottanta del Novecento.

«Abbiamo deciso di alleggerire il programma rispetto ai concerti di Natale degli anni scorsi, proponendo un viaggio attraverso lo sterminato repertorio del canto e della melodia italiana – sottolinea il maestro Daniele Balleello – Abbiamo avuto davvero l’imbarazzo della scelta, nel senso che non è stato affatto semplice decidere quali brani inserire in scaletta. Credo però che i nostri sforzi abbiano prodotto una selezione interessante e coinvolgente».

Si partirà da un omaggio alla musica lirica con la Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni per poi passare all’operetta con il Fox della luna da Il paese dei campanelli e alla canzone napoletana con Renato Carosone. Spazio quindi a un classico irrinunciabile come Volare di Domenico Modugno, alla canzone d’autore con Giorgio Gaber, alla colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso firmata da Ennio Morricone e ovviamente a Sabato italiano, che dà il titolo all’intero concerto.

«E non mancherà una parte pop, nel senso di nazionalpopolare, in cui il nostro sabato italiano ricorderà da vicino quelli trascorsi in famiglia o con gli amici davanti alla televisione per vedere il Festival di Sanremo – conclude Balleello – Suoneremo infatti Caruso di Lucio Dalla e Vacanze romane dei Matia Bazar. Peraltro l’arrangiamento per banda di quest’ultimo brano, come pure quello di Sabato italiano di Caputo, è opera del presidente Massimo Dell’Acqua, che voglio pubblicamente ringraziare a nome di tutto il corpo musicale per il suo grande lavoro».

Come sempre, il concerto di Natale sarà anche l’occasione per presentare e distribuire al pubblico Note di Banda, il periodico del Corpo musicale Santa Cecilia: in questo numero, oltre alle pagine dedicate ai progetti e alle attività della formazione bandistica, i lettori troveranno le interviste al restauratore di strumenti musicali Fabio Somaini e alla flautista Matilde Colombo, una delle docenti della Scuola di musica della banda di Castellanza. L’ingresso sarà come sempre gratuito.

Per informazioni: Massimo Dell’Acqua (presidente Corpo Musicale Santa Cecilia Castellanza APS) – tel. 329.6375649